Arka Sokaklar hayranlarına müjde: Yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Arka Sokaklar yeni sezon tarihi! Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar geri dönüyor. 17 sezondur devam eden dizinin çekimlerine geçtiğimiz aylarda ara verilmişti. İzleyicileri sevindiren haber geldi. Peki Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih…

Türk televizyon tarihine damga vuran ve polisiye sevenlerin vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisi, ekranlara geri dönüyor!

Tam 17 sezondur devam eden ve izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, geçtiğimiz aylarda çekimlere bir ara vermişti.

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu’nun hastalığı sebebiyle ara veren dizi bir anda ekranlardan kaldırılmıştı.

Başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

İzleyiciler arama motorlarında “Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte beklenen tarih…

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

Ağustos ayında sete çıkması planlanan fenomen diziye 17 sezon emek veren Yılmaz Ekmekçi, Türker İnanoğlu’nun isteğiyle yeni bölümlere danışmanlık yapacak. Eski platosunda çekilecek olan Arka Sokaklar’ı yine Orhan Oğuz yönetecek ve Ozan Yurdakul yazacak. Arka Sokaklar yeni sezonda da kendi günü olan cuma akşamları Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti’nin karşısında yayınlanmaya devam edecek.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı kadroda!

Ayrıca dizinin kadrosuna Kurtlar Vadisi dizisinde Muro karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ da katıldı.