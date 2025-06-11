Arka yüzü: Labubu nedir, neden popüler oldu? Labubu çılgınlığı...

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Son dönemde özellikle gençler arasında bir isim var ki, her yerde karşımıza çıkıyor: Labubu.

İlk bakışta minik bir canavarı andıran bu sivri kulaklı, keskin dişli figür; hem sevimli hem de hafif ürkütücü görünümüyle sosyal medyayı adeta esir almış durumda.

Peki bu küçük yaratığın arkasında ne var? Gerçekten sadece tatlı bir koleksiyon oyuncağı mı, yoksa başka bir anlamı mı var? İşte labubu hakkında merak ettikleriniz...

LABUBU NEDİR

Labubu, Hong Kong'lu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan ve The Monsters isimli bir figür serisinin parçası olan bir karakter.

Genellikle Pop Mart adlı markanın ürettiği "blind box" (sürpriz kutu) figürleriyle tanınıyor.

Bu kutularda hangi figürün çıkacağı bilinmiyor, bu da koleksiyonerler arasında heyecan ve tekrar satın alma arzusu yaratıyor.

LABUBU TRENDİ

Labubu’nun popülaritesi, Güney Koreli ünlü BLACKPINK grubunun üyesi Lisa’nın sosyal medya ve röportajlarında Labubu sevgisini dile getirmesiyle hızla arttı.

Kullanıcılar figürleri açarken yaşadıkları heyecanı, "rare" yani nadir figürleri bulma çılgınlığını videolarla paylaştı.

Sonuç ise milyonlarca izlenme, yorumlar ve etkileşim..

ARKA YÜZÜ

Birçok kişi Labubu’yu “arkadaş” gibi görüyor, onunla konuşuyor, odasını onunla süslüyor.

Koleksiyon figürleri, yalnızca bir şey "sahip olmak" için değil, aynı zamanda bir kimlik göstergesi olarak kullanılıyor.

"Ben de Labubu topluyorum" demek, kişinin duygusal zekâsı yüksek, trendleri yakalayan, yaratıcı biri olarak algılanmasını sağlıyor.