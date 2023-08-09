Arsa avcıları dikkat! O topraklar İstanbul ile yarışacak... Toprağa yatırım yapmak isteyenler için ileride değerlenecek bölgeler merak ediliyor. İşte arsanın kıymetleneceği ı şehirler...

İstanbul'un taşı toprağı altın...Ancak İstanbul kadar değerlenmesi mümkün olan bazı şehirler bulunuyor.

Arsa almak isteyenler, yatırım yapılacak toprakları araştırıyor.

Kentsel dönüşüm, ulaşım okul-hastane yapımı gibi nedenlerle değerinin artacağına kesin gözüyle bakılan yerlere yatırım yapılması, uzmanların hemfikir olduğu bir görüş.

Aynı zamanda deprem riskinin de az olması dikkat çekiyor.

Peki, nereden arsa alınır? Nereler değerlenecek? derseniz, detaylar haberimizde...

Fiyatlar uçacak

Gayrimenkul uzmanı ve piyasa avcısı Murat Gültekin, Twitter hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Gültekin arsa almak isteyenlere iki noktayı işaret ederek, "2024 yılında İstanbul-Edirne YHT devreye girdiği zaman Çatalca ve Kırklareli'de arsalar Lüleburgaz'da konut fiyatları çıldırmış olacak. Trene binmek için hala zaman var..." dedi.