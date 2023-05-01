Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 34. hafta! Premier Lig’in 34. haftasında Arsenal, Chelsea’yi ağırlayacak. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala futbolseverle maçın detaylarını araştırmaya başladı. . Peki Arsenal – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig’de 34. Hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Arsenal, Chelsea’yi ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında gerçekleşen karşılaşmada Arsenal, Chelsea’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Ev sahibi Arsenal, bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi ile topladığı78 puanla 2. Sırada yer alıyor. Konuk ekip Chelsea ise, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak topladığı 39 puanla 12. Sırada yer alıyor. İngiltere Ligi’ni yakından takip eden futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Arsenal – Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arsenal – Chelsea maçı ne zaman? Premier Lig’in 34. haftasındaki Arsenal – Chelsea maçı 2 Mayıs 2023 Salı günü (yarın) saat 22.00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.