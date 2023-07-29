Artık serinletmiyor, yakıyor! Kola zamlandı: İşte yeni fiyatı Dünyanın en çok tercih ettiği asitli içecek olan kola, zamlandı. 2.5 litrelik kola fiyatı, tüketicileri şaşırttı.

Döviz kuru ile KDV ve ÖTV oranlarının artışı, piyasaya zam olarak yansımaya devam ediyor. Bununla birlikte kola ve gazlı içeceklere üçüncü kez zam geldi.

Yemeklerin yanında en sevilen meşrubatlardan biri olan kola da nasibini aldı.

Dünyaca ünlü dev şirket Coca-Cola tarafından üretilen kola, yeniden zamlandı.

Fiyatı uçuyor

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından 2.5 litrelik kolanın fiyatının 45 TL olduğunu duyurdu.

Duyuruya göre, 2.5 litrelik kola, 45 TL; 2.5 litrelik meyveli gazoz, 45 TL; 1 litrelik gazoz, 35 TL, 1 litrelik kola ve meyveli gazoz ise 35 TL oldu.