Artık sistem değişti; Bankadan gelen bu bildirimi sakın onaylamayın! Paranızı hemen çekiyor...

Merkez Bankası geçtiğimiz ay içerisinde Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için Ödeme İste Katman Servisi'ni devreye aldı.
Yeni sistem değişikliği ile birlikte herhangi bir kişinin IBAN'ını paylaştığınızda banka üzerinden ödeme isteme imkanı sunuluyor.
Bu sistem, müşterilerin onayı doğrultusunda çalışıyor.
Ancak, sisteme dair detaylı bilgi sahibi olmayanların dolandırılma olasılığı da artıyor.
Onay mesajına dikkat
Vatandaşlar FAST işlemleri üzerinden belirli bir tutar belirterek “ bana şu tutarı gönder” gibi içeriklerle para talebinde bulunuyor.
Bu talep banka üzerinden karşı tarafa mesaj olarak iletiliyor.
Para gönderme talebinin onaylanması ile birlikte istenilen miktarı hesabınızdan çıkarak karşı tarafa ödeniyor. Bu kapsamda onay vermeden önce gelen mesajı dikkatle incelemeniz gerekiyor.