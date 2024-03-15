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Artık sistem değişti; Bankadan gelen bu bildirimi sakın onaylamayın! Paranızı hemen çekiyor...

Artık sistem değişti; Bankadan gelen bu bildirimi sakın onaylamayın! Paranızı hemen çekiyor... Havale ve EFT'de değişen sistemi bilmekte fayda var. "Ödeme iste" seçeneğine dair bir fikriniz yok ise, yanlışlıkla onay verip paranızdan olabilirsiniz. İşte yeni sisteme dair dikkat edilmesi gerekenler...