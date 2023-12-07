Artık vize yok! Miçotakis açıkladı: İşte vizesiz 10 Yunan adası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 10 Yunan adasına "ekspress vize" uygulanacağını duyurdu. Peki, hangi adalara kapıda vize verilecek? Yunan adalarına vize kalktı mı? İşte detaylar...

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Yunan adaları, denizi ve havasıyla en çok tercih edilen tatil bölgeleri arasında yer alıyor.

Türk vatandaşlarının adalara gitmekte en zorlandığı konu ise "vize"...

Konuya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gitti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü, iki lider ardından basın toplantısı düzenledi.

Miçotakis, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda tatil planlayanlar "Yunan adalarına vize kalktı mı", "Hangi adalara vize yok", "Ne zamana kadar geçerli" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte kapıda vize veren 10 Yunan adası...

Yunan adalarına vize kalktı mı?

Türk vatandaşlarına verilecek “ekspres vizenin” detayları belli oldu.

Miçotakis, "10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karara vardık." dedi.

Buna göre, Türk vatandaşları kapıda vize imkanıyla 10 Yunan adasında 7 gün vizesiz seyahat edebilecek.

Vizesiz Yunan adaları hangileri?

Anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.