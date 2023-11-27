Arveles nedir, ne için kullanılır? Arveles fiyatı 2023 Ağrı kesici olarak bilinen Arveles nedir ve ne için kullanılır detaylar haberimizde...

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İlaçları kullanmadan önce doğru bilgi sahibi olmak önemlidir. Bilinçsiz ilaç kullanımı sağlığımızı tehdit eder.

Ağrı kesiciler, günlük olarak en sık kullanılan haplar arasındadır. Arveles de sık sık adını duyurur.

Arveles'in ne işe yaradığı ne hangi durumlarda kullanılacağını bilmek, ağrıyı kısa zamanda geçirmek için mühimdir.

Arveles, doktorlar tarafından da çoğunlukla reçete edilir.

Peki, Arveles nedir? Arveles ne için kullanılır? İşte Arveles ilaç fiyatı 2023!

Arveles nedir, ne için kullanılır?

Arveles (deksketoprofen), steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAİİ) grubundan bir ağrı kesicidir.

Kas-iskelet sistemi ağrıları (osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit), adet dönemi ağrıları ve diş ağrısı gibi kısa süreli ağrıları tedavide kullanılır.

Ameliyat sonrası ağrı, şiddetli böbrek ağrısı ve bel ağrısı gibi orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır.

Uzun süreli kullanıma uygun değildir, reçete edilmeden tavsiye edilmez.

Arveles kaç TL 2023?

2023 yılında Arveles satış fiyatı 60.43 TL'dir.