Asgari ücreti geride bırakacak! Emekli maaşında müjde… Emekliler Ocak ayında gelecek zam haberine odaklanmışken seyyanen zam müjdesi geldi. Asgari ücreti geçecek..

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Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan emekli maaşlarına gelecek zam için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Şu anda en düşük emekli maaşı seviyesi 7500 TL. Temmuz ayında yapılan zamların sadece kök ücrete uygulanması, 7500 TL’lik tutarın artmasına engel olmuştu. Bu engelin ise yeni yıl zammı ile telafi edilmesi bekleniyor.

Kulisten gelen son haberlere göre, milyonlarca emdekinin mutlu olacağı bir zam formülü üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çifte zammı içeren bu formülün detaylarının çoğunluğu netlermiş durumda.

Emekliler, enflasyon farkından kaynaklanan bir zam alacak. Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla emeklilerin maaşlarına eklenecek oran belli olacak.

Kasım ayı enflasyonun ardından Ocak ayının başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranına netlik kazandıracak.

Asgari ücret seviyesine yükseliyor…

Enflasyon rakamlarının üzerine refah payının eklenmesi zam oranın yüzde 50 seviyelerine çekilmesi bekleniyor.

Kulisten karşımıza çıkan haberlere göre, yeni yılda emekliler için 2. bir formül daha devreye sokulacak.

Sürpriz zam geliyor..

Enflasyon farkıyla oluşacak zammın yanında bir de seyyanen zammın yapılması bekleniyor.

Seyyanen zammın oranı ise henüz belli değil. Ancak tutarın en az 2000 TL civarında olacağı ve emekli maaşlarının bir şekilde asgari ücret seviyesine çıkarılacağı söyleniyor.