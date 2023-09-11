Asansörde Mahsur Kalmak mı? İşte Yapmamanız Gerekenler Asansörü kullandığınız anda herhangi bir arıza meydana gelebilir. Bu durumda, ne yapacağınız konusunda bilinçli olmak kadar ne yapmamanız gerektiği de önemlidir.

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Asansörlerin temel amacı, insanların veya yüklerin binaların farklı seviyeleri arasında hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlamaktır.

Zaman zaman bozulan asansörler, özellikle kapalı alan korkusu olan insanların korkulu rüyası haline gelmektedir.

Asansörde mahsur kalmak, endişe verici bir durumdur; Ancak ne yapılması ve yapılmaması gerektiğini bilmek, kurtarıcı olacaktır.

Asansörde kaldığınızda yapmanız gerekenler şu şekildedir:

Öncelikle olarak sakin olun: Panik yapmak, durumu daha kötü hale getirebilir.

Asansör düğmelerini kontrol edin: Genellikle asansörlerde acil durum için bir düğme veya telefon bulunur.

Alarmı çalıştırın: Asansördeki alarm düğmesi yetkililere veya güvenlik personeline sizi kurtarmaları için bir sinyal gönderir.

Yardım gelene kadar bekleyin: Kendi başınıza asansörden çıkmaya çalışmayın, çünkü bu tehlikeli olabilir.

Gelelim, neler yapmamalısınız...

Kaçınmanız gerekenler

İşte asansörde mahsur kalırsanız, bunlardan uzak durun:

Panik Yapmak: Panik yapmak, durumu daha karmaşık hale getirebilir.

Kapıları Açmaya Çalışmak: Asansör kapılarını elle veya başka bir nesneyle açmaya çalışmayın.

Kablo Kopması Durumunda İpleri Çekmek: Eğer asansörde kablolar kopmuşsa ve acil durum ipi varsa, bu ipe çekmeye çalışmayın.

Yüksek Riskli Hareketler: Asansörde mahsur kaldığınızda, tehlikeli veya yüksek riskli hareketlerden kaçının.

Yüksek Sesle Bağırmak veya Diğer Yolculara Saldırmak: Sakin olmaya çalışın ve diğer insanlarla işbirliği yapın.

Telefon Konuşmaları Yapmak: Asansörde uzun telefon konuşmaları yapmak, hattın boşalmasına neden olabilir ve iletişimi zorlaştırabilir.