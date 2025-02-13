Asansöre Biner Binmez Bu Tuşa Basın, Hayatınızı Kurtarın...

Yağmur Uçar

Asansöre binmek hayatımızı kolaylaştırsa da, bazıları için kabus olabiliyor.

Asansör korkusu, genellikle klostrofobiden kaynaklı olmakla birlikte panik insanlar da çekinebiliyor.

Asansörde mahsur kalmak, asansörün düşmesi, havasızlık gibi çeşitli korkular nedeniyle birçok kişi kullanmayı tercih etmiyor.

Bugünden itibaren, daha rahat davranacaksınız, çünkü bu tuşu çok az kişi biliyor...

HAVALANDIRIN

Eski tip asansörlerde dahi bulabileceğini "havalandırma tuşu", şimdiye kadar gözünüze çarpmamış olabilir.

Bu tuşa asansöre biner binmez basarsanız, daha rahat nefes alacağınız için daha az panikleyeceksiniz.

Ve böylelikle kilitli kalma, havasızlık gibi korkularınız öne çıkmayacaktır.