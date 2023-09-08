Asetona gerek yok! Bu yöntem oje lekesini saniyeler içinde yok ediyor Evde güzellik rutini sırasında koltuğa veya halıya dökülen oje lekeleri canınızı sıkmasın. Aseton kullanmadan basit bir şekilde o lekelerden kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? Bu yöntemi uygulayın...

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Günlük hayatın telaşı içinde, güzellik rutinlerinde yaşanan kazalar bazen herkesin canını sıkabilir.

Özellikle koltuk veya halıya dökülen oje lekeleri, birçoğumuz için kabus haline gelmiştir.

Bu tür lekeleri temizlemek için ise birçok kişi aseton kullanmayı tercih eder. Ancak artık asetona para harcamanıza gerek yok!

Evde bu tür lekeleri temizlemenin ekonomik ve etkili bir yolunu keşfettik.

Aseton kullanmadan bu basit yöntemle, evinizdeki koltuk ve halılardaki oje lekelerini kolayca temizleyebilirsiniz.

Aseton kullanmadan oje lekesinden kurtulun!

Koltuk veya halılardaki oje lekesini çıkarmak için lekenin olduğu bölgeye saç spreyi sıkın. Saç spreyi, oje lekesini yumuşatmaya yardımcı olacak.

Ardından 5 dakika kadar bekleyin. Eğer leke eskiyse bekleme süresini artırabilirsiniz. Eski bir diş fırçasıyla lekeyi yavaşça ovalayın. Bu şekilde leke yok olacaktır.

Unutmayın ki oje lekesi bekledikçe çıkarma işlemi o kadar zorlaşır. Bu yüzden lekeyi en kısa zamanda çıkarmanız gerekir.