Asgari ücret 11.760 TL mi olacak? Asgari ücrete yeni zam mı geliyor? O iller için yeni zam iddiası Asgari ücrete yeni bir ara zam geleceği iddiası sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret desteğiyle ilgili açıklamada bulunmuş ve işverene destek miktarının arttığını ifade etmişti. Peki asgari ücret 11.760 TL mi olacak?

Asgari ücrete yeni bir zam geleceği iddiasının doğruluğu sorgulanıyor. Asgari ücret güncel olarak 8.500 lira olarak vatandaşlara yatırılmakta. 2022 senesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüş ve Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücret tutarı belirlenmişti. Bu yıl da benzer şekilde ara zam durumu olup olmayacağı merak ediliyor.

Asgari ücrete yeni zam mı geliyor?

Asgari ücrete ara zam beklentisi oluşmasının ardından konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na gitmiş oldu. Bakan Vedat Bilgin tarafından yakın geçmişte yapılan açıklamalarda asgari ücrete ara zam düşüncelerinin olmadığı ifade edilmişti.

Bakan Vedat Bilgin, katıldığı bir yayında asgari ücret hakkında "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var" açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin ayrıca, "EYT'de ilk maaşların 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bilgin, son olarak A Haber'de katılmış olduğu yayında da "Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye’nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var." demişti.

'Deprem bölgelerinde asgari ücrete zam gelecek' iddiası

Son olarak iddialar arasında deprem bölgesindeki illerde asgari ücrete zam yapılabileceği konusu yer aldı. İddianın kesinliği hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.