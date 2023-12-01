Asgari ücret 17-18 bin TL mi olacak? Beklenti artışta... 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı tarihi netleşti, pazarlık rakamları gündeme geldi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç lira olacak? İşte 2024 asgari ücret tahmini...

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Asgari ücret tutarı, milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor.

Her yıl Aralık ayında görüşülmeye başlanan ve karar verilen yeni asgari ücret, son 2 yıldır hızla artıyor.

Vatandaşın enflasyona ezilmemesi adına asgari ücrete yapılan zam yüzde 50'leri aşarken, 2024 yılı merak konusu oldu.

Şu anda 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam için hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren adına Türkiye İşverenler Sendikası ve işçiler adına da Türk-İş masaya oturacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Komisyon üyeleri ise pazarlıkla orta yolu bulacak.

Kamuoyunun beklentisi de bu noktada önem arz edecek.

Kulaklara 17-18 bin lira civarında bir rakam çalındı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç TL? İşte 2024 asgari ücret tahmini...

Asgari ücret kaç TL olacak 2024?

Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi Ali Bostan, yeni asgari ücrete ilişkin konuştu.

Bostan, “Asgari ücret ile ilgili kamuoyunda beklenti 17 bin lira ve 18 bin lira bandında” dedi.

Gazeteci Fatih Portakal da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 17 bin lira civarına dikkat çekmişti.