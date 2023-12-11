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Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu? Yeni asgari ücret 2024!

Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu? Yeni asgari ücret 2024! Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Masadaki pazarlık sürerken "asgari ücret açıklandı mı" merak ediliyor. İşte yeni ve zamlı asgari ücret...