Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu? Yeni asgari ücret 2024!

Milyonların gündeminde asgari ücret yer alıyor.
Her yıl aralık ayında karar verilen asgari ücret için masaya oturuldu, tarafların pazarlığı başladı.
2024 yılı asgari ücreti konusunda anlaşmaya varılmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.
Doğrudan ve dolaylı yoldan asgari ücret zammından etkilenecek milyonlarca işçi, "asgari ücret açıklandı mı", "yeni asgari ücret ne kadar", "asgari ücret zammı yüzde kaç" sorularına yanıt arıyor.
Peki, asgari ücret açıklandı mı? Yeni asgari ücret belli oldu mu? İşte son durum...
Asgari ücrette ilk toplantı
Yeni asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü başladı.
15 üyeli komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki ilk toplantısında ay içinde yürütülecek temasların yol haritasını belirliyor.
İlk rakamların telaffuz edileceği toplantılar için Türk-İş ve TİSK ev sahipliğinde bir araya geliniyor.
2024 yılı için asgari ücret zammının, 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmaması bekleniyor.
Asgari ücret açıklandı mı?
Zamlı asgari ücret henüz açıklanmadı.
İlk toplantının akabinde ikinci toplantı için 18 Aralık'a karar verildi.
Genellikle üçüncü toplantıda anlaşmaya varılıyor. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor.