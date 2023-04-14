Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman gelecek? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ak Parti seçim beyannamesi geçtiğimiz gün açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milyonlarca çalışanı sevindiren açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından asgari ücret gündemde yerini aldı. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçime kısa bir zaman kala AK Parti, seçim beyannamesini duyurdu.

Evlilik kredisi, öğrencilere büyük imkanlar ve kadınlarda emeklilik gibi birçok konunun yer aldığı beyannamede asgari ücret ile ilgili detaylar da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün seçim beyannamesini yaptığı açıklamada asgari ücrete değindi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ara zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gündemde yerini aldı.

Yeni yıl ile birlikte asgari ücret 8 bin 506 TL olmuştu. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız.” dedi.

Asgari ücret zam oranları henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun altında bir artış olmayacağının sinyallerini verdi.