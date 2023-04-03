Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte 2023 Asgari ücret ara zammında son durum! Asgari ücret zammında son durum merak ediliyor. Asgari ücret hakkında son olarak ara zam sinyalleri gündeme gelmişti. Peki Ocak ayında %54,66 oranında artış göstererek 8 bin 506 TL olan asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte asgari ücret zammı hakkında merak edilenler...

Asgari ücret hakkında pek çok vatandaş sorgulama yapmaya başladı. Son olarak en düşük emekli maaşına gelen zam sonrası ara zam beklentisi de karşılık buldu. 2022 senesinde asgari ücret ara zam ile beraber önce 5 bin 500 liraya sonrasında da yeni yılda 8 bin 500 liraya yükseltilmişti. Peki 2023 yılında ara zam olacak mı? İşte asgari ücret ara zammında son durum...

2023 Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşlarına senede iki defa Ocak ve Temmuz ayında artış yapıldığı bilinmekteydi. Asgari ücret zammındaki durum ise her sene yılbaşında tekrardan kararlaştırılıyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz seneki gibi ihtiyaç olması durumunda ara zam yapılabileceğini ifade etmişti. Erdoğan, ara zam yapılıp yapılmayacağı hakkında bir açıklamada bulundu ve tartışmalara son noktayı koydu.

Açıklamasında “Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' diyen Erdoğan'ın ara zam sinyali sonrası zammın miktarı da merak ediliyor.

Ancak henüz ara zammın ne kadar olacağı hakkında bir açıklama bulunmamakta.

Geçtiğimiz sene uygulanan zamda asgari ücrete %50 oranında zam gelmişti. 2023 yılının Temmuz ayında yapılacak zam oranın bu oran kadar yüksek olması beklenmemekte.

%25 zam gelirse 10.632 TL olacak

Ancak asgari ücrete %25 zam gelmesi gibi bir durumda yeni asgari ücretin 10.632 TL olması bekleniyor. Zam oranının %30 olması halinde ise 11.077 TL, %35 olması durumunda da asgari ücretin 11 bin 500 lirayı aşması bekleniyor.