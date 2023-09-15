Aşı dönemi geri geliyor! Bakan Koca duyurdu: "15 Eylül’den itibaren…" Türkiye yeniden salgın tehlikesiyle karşı karşıya! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların faaliyete başlayacağını duyurdu. Hem de bugün! İşte Bakan Koca’nın açıklaması…

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Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın takibe aldığı Eris varyantı vakaları Türkiye'de de görüldü.

Ülkemizde salgınlar devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından aşı uygulamasının başlayacağını duyurdu. Hatta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için aşı süreci bugün başlıyor.

Aşıyı reçeteyle alabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından aşı ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir.

Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."