Asidi kaçtı diye sakın dökmeyin! Biraz sirke ekleyince...

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Gazlı içecekler zamanında tüketilmediğinde asidini kaybeder.
Asidi kaçan içecekleri içmek ise keyif vermez.
Herkes genellikle lavaboya dökmeye yönelir, oysa ki değerlendirmenin çok pratik bir yolu var.
Asidi kaçmış içeceğin kullanım alanını öğrenince çok şaşıracaksınız.
Camsil yapın
Bir sprey şişesine aktardığınız asitsiz içeceğe bir miktar sirke ekleyin. Ardından, bu karışımı cam yüzeyine püskürtün.
Sirke ve gazlı içecek, lekeleri çözer ve camı parlatır.
Bu karışımı, cam yüzeyleri temizlemek için kullanabilirsiniz.