Asidi kaçtı diye sakın dökmeyin! Biraz sirke ekleyince... Asidi kaçan gazlı içecekleri değerlendirmenin yolu sizi şaşırtacak. Bakın meğer ne işe yarıyormuş...

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Gazlı içecekler zamanında tüketilmediğinde asidini kaybeder.

Asidi kaçan içecekleri içmek ise keyif vermez.

Herkes genellikle lavaboya dökmeye yönelir, oysa ki değerlendirmenin çok pratik bir yolu var.

Asidi kaçmış içeceğin kullanım alanını öğrenince çok şaşıracaksınız.

Camsil yapın

Bir sprey şişesine aktardığınız asitsiz içeceğe bir miktar sirke ekleyin. Ardından, bu karışımı cam yüzeyine püskürtün.

Sirke ve gazlı içecek, lekeleri çözer ve camı parlatır.

Bu karışımı, cam yüzeyleri temizlemek için kullanabilirsiniz.