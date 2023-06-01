Asıl mucize bulundu! Pul biberli erik yemenin faydası... Erik deyince tuz akıllara gelse de, acılaştırdığınızda faydası iki katına çıkıyor. İşte pul biberli erik yemenin etkileri...

Yeşil erik, dalından tezgahlara yolculuğunu tamamladı.

Görenlerin ağzını sulandıran kütür kütür erikleri tuz döküp yemeye doyum olmuyor.

Ancak erik ve tuz ikilisini geride bırakacak bir sır veriyoruz!

Eriğe tuz yerine pul biber dökerseniz, faydaları ağzınızı açık bırakacak.

İşte pul biberlik yeşil erik yemenin etkileri...

Acılı eriğin faydası

Eriklerin üstüne pul biber dökmek hem acı ekşi uyumu yakalamanızı sağlayacak hem de metabolizmanızı hızlandıracaktır.

1 tutam pul biberi eriklerin üzerine serpin ve karıştırın. Ardından lezzetini keşfedin.

Acılı erik, kilo vermenizi de destekleyecektir. Ancak hassas bir mideye sahipseniz, ölçülü yemelisiniz.