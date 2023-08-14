Aşırı terlemenin nedenleri nelerdir? Aşırı terlemeye iyi gelen doğal tedavi yöntemleri.. Aşırı terleme sorunu yaşayanlar bu sorunu ortadan kaldırmak için doğal tedavi yöntemlerine başvuruyor. İşte aşırı terlemeye karşı koyan bazı doğal çözümler..

Terleme tüm mevsimlerde yaşansada özellikle yaz aylarında daha sık görülerek kişiyi rahatsız etmektedir.

Aşırı terleme yaşayan kişiler internette bu sorundan nasıl kurtulacaklarını araştırıyor.

Terleme herkeste görülen fiziksel bir durumdur. Terleme sayesinde vücuttan zararlı maddeler daha kolay şekilde atılmaktadır. Aslında normal düzeyde yaşanan terleme son derece sağlıklıdır.

Ancak aşırı terlemenin farklı sorunları olabilir. Aşırı terleme problemi hormonal sorunlar, diyabet, dolaşım bozuklukları gibi rahatsızlıkların habercisi olabileceği gibi düzensiz beslenme veya stres sonucu da ortaya çıkar.

Eğer normalden daha fazla terliyorsanız ve aşırı terlemeye çözümler arıyorsanız bu doğal çözümleri mutlaka deneyin.

İşte, aşırı terlemeye iyi gelen doğal tedavi yöntemleri..

Alıç çayı

Aşırı terlemeye karşı koymak için bitki çayları öne çıkmaktadır. Alıç çayı aşırı terlemeyi önleyen bitki çayları arasında yer alıyor. Alıç çayını normal bitki çayı gibi demleyerek günde 1 bardak içebilirsiniz. Alıç çayı aşırı terleme sorununa iyi geldiği gibi kan basıncınıda düzenlemektedir.

Yeşil çay

Yeşil çayı aşırı terleme olan koltuk altı, el ve ayak gibi bölgeler için temizleme suyu olarak kullanabilirsiniz. Yeşil çay terleme sorununu en aza indirecektir.

Karabaş otu

Karabaş otu aşırı terlemeyi düzenleyen bitkiler arasındadır. Bir tutam karabaş otunu bir bardak sıcak suda kaynatarak demleyin. Daha sonra demlenen çayı içerek terlemeyi azaltabilirsiniz.

Doğal karışımlar

Terin kötü kokmasının nedeni olan bakterilere karşı doğal karışımlarla karşı koyabilirsiniz.

1 limonun suyunu sıkın ve 1 çay kaşığı tuz yada kabartma tozu ile karıştırın. Karışımı pamukla aşırı terleyen bölgelerinize sürebilirsiniz.

Bir diğer karışım ise aloe vera ve karbonat karışımıdır. 2 yemek kaşığı aloe vera ile 1 tatlı kaşığı karbonatı macun kıvamına getirene kadar karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı bir pamuk yardımıyla terleyen bölgelerinize uygulayın.

Ayaklarınızı dinlendirin

Aşırı terleme problemi çoğunlukla koltuk altında görülsede ayaklarda da çok sık yaşanmaktadır. İçerisine adaçayı, papatya, kekik ve deniz tuzu karıştırdığınız ılık suda ayaklarınızı dinlendirerek, terleme probleminin yarattığı rahatsızlıkları ortadan kaldırabilirsiniz.