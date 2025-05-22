Aşk-ı Memnu’nun meşhur çiftlik evi satışa çıktı! İşte, istenilen rakam…

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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana severek izlenilen efsane yapım Aşk-ı Memnu ile tanınan çiftlik evi satışa çıktı.

2008 yılında izleyiciyle buluşan ve 2010 yılında görkemli bir finalle izleyiciye veda eden efsanevi yapımda Arsen Hanım’ın çiftliği olarak bilinen lüks mülkün satışa çıkması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Yayınlandığı dönemde kıyafetlerden müziklere, mücevherlerden mekânlara kadar her detayıyla büyük ses getirmeyi başaran yapımda yer alan çiftlik evinin satış rakamı ise dudak uçuklatmayı başardı.

MİLYONLARCA LİRAYA SATIŞA ÇIKTI!

Diziseverlerin hafızasında derin yerler bırakan ihtişamlı ev, büyüklüğü ve fiyatıyla da görenleri şaşkına çevirmeyi başardı.

Toplam 11 dönüm arazi üzerine kurulu olan lüks mülk, 18’i süit olmak üzere toplam 23 oda ve 9 banyoya sahip.

Çatalca’da yer alan ve 2000 yılında inşa edilen çiftlik evi, 135 milyon TL’lik fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.