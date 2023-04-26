Askerler oy kullanabilir mi? 14 Mayıs seçimlerinde kimler oy kullanamaz? YSK açıkladı... Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine kısa bir zaman kala kimlerin oy kullanamayacağı YSK tarafından açıklandı. “Askerler oy kullanabilir mi?” sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

Seçimler yaklaşırken kimlerin oy kullanacağı ve kimlerin oy kullanamayacağı merak edilen konular arasında.

Askerlik görevini yerine getirmekte olan vatandaşlar da oy kullanma durumu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Peki askerler oy kullanabilir mi? 14 Mayıs seçimlerinde kimler oy kullanamaz? İşte merak edilenler…

Askerler oy kullanabilir mi?

Oy verme günü itibariyle silahaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur.

Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir.

Kimler oy kullanamaz?

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

18 yaşı doldurmayan kişiler, mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.