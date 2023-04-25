Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 MSB askerlik yerleri sorgulama Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle askerlik celp ve sevk tarihleri ertelenmişti. Mayıs ayına kısa bir zaman kala askerlik yerleri de açıklanıyor. Peki 2023 askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? İşte MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı...

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle başta askerlik olmak üzere birçok alanda ertelemeler meydana geldi.

02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek askerlerin sevk tarihleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelendi.

28 Şubat tarihine kadar başvuruları alınan askerlerin gündeminde askerlik yerleri yer alıyor.

Yükümlüler askerlik yerlerini 25 Nisan 2023 Salı günü (bugün) öğrenecek. Konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Peki askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Mayıs askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte askerlik yeri sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI