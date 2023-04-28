Askerlik yol parası yattı mı, kaç TL? 2023 Mayıs celbi yol parası hesaplama Mayıs celbiyle asker yolcusu olanlar, yol parasının yatıp yatmadığını sorguluyor. Bu noktada "askerlik yol parası yattı mı", "kaç lira" gibi soru başlıkları merak ediliyor. Peki, mayıs ayı askerlik yol parası yattı mı, ne zaman yatacak? Askerlik yol parası nereden alınır? İşte sorgulama ekranı...

Mayıs ayında binlerce Türk vatandaşı, vatani görevini yerine getirmek üzere yola çıkacak.

Celp tarihine günler kala, merak edilen konular da artıyor.

Asker adayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından her bir askere ödenen "yol parası" hakkında araştırma yapıyor.

Yol parası ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar gibi sorular asker adaylarının gündeminde yer alıyor.

Askerlik yol parası nüfusa kayıtlı olunan ile ve teslim olunacak birliğin bulunduğu ilin merkezine göre değişmektedir.

Sevk tarihi mayıs olanların yol parasına dair son gelişmeler haberimizde...

Askerlik yol parası kaç TL?

Askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Askerlik yol parası hesaplama 2023

YOL MASRAFI = ( KM X MEMUR MAAŞ KATSAYISI x MESAFE KATSAYISI) + İAŞE BEDELİ

Askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Mayıs ayında askere sevk edilecek olanların, askerlik yol parası, sevk evrakı alındıktan sonraki 3 iş günü içinde PTT'ye yatırılır.

Herhangi bir PTT şubesine, kimlik belgesi ile "Asal Ödemeler" beyanı verilerek askerlik yol parası alınabilir.