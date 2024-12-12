Asla kaçmıyor; Bu yöntemle ince çorap masrafından kurtulun...

Yağmur Dinç

Başına gelmeyen kadın yoktur...

Külotlu ince çoraplar, bir yerden kaçıverir ve uzayıp gider.

Genellikle çoraplardaki yırtılmaların çoğu giyinirken yaşanıyor. Uzun tırnaklar, yıkama hataları, dikkatsiz kullanım, nasırlı ya da kuru ayaklar gibi pek çok etken ince çorapların kaçmasına neden olabiliyor.

Maddi açıdan da zarara uğratan çorap kaçmasını engellemek aslında mümkün.

İşte uygulamanız gereken yöntem...

BUZLUK YÖNTEMİ

Çorapları kullanmadan önce bir miktar su ile ıslatın. Çorapların hafif nemli olması yeterlidir, ama ıslak olmamalıdır.

Çorapları dikkatlice bir buz torbası veya plastiğe sarın.

Çoraplarınızı bir gece boyunca dondurduktan sonra, dondurucudan çıkarın ve birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından, çorapları kurutun.

Donmuş çoraplar, liflerini daha sağlam hale getirir, böylece çekme veya aşırı gerilme sonucu yırtılma riski azalır.