ASLAN TUR PEŞİNDE! Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynayacağı Zalgiris Vilnius rövanş maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ikinci eleme turu rövanş maçında sahasında Zalgiris Vilnius'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşılaştığı ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu'nun attığı goller ile sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray rövanş maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasında oynanacak olan rövanş maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba (bugün) günü saat 21:30'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.