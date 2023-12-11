Aspirin ve yoğurdu karıştırın, bakın neler oluyor Ağrı kesici olarak kullandığımız aspirini bir de bu şekilde deneyin. Bu yöntemi daha önce kimse duymadı. Aspirinle yoğurdu karıştırırsanız…

ensonhaber.com

Hayatımızda bazen en sıradışı deneyimler en büyük sürprizleri getirir.

Son zamanlarda, uzmanlar tarafından yapılan ilginç bir keşif, sağlık dünyasında heyecan yarattı.

Aspirin, yıllardır baş ağrısı, diş ağrısı, kas ağrısı ve ateşi düşürmek için bir kahraman gibi kullanılmıştır.

Bununla birlikte, son araştırmalar aspirinin sadece bu semptomları hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda kalp krizi ve felç riskini azaltmada da önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Diğer yandan mutfakların vazgeçilmesi yoğurdun faydaları da saymakla bitmiyor. Uzmanlar en saf ve sağlıklı yoğurdun ev yapımı olanı olduğunu vurguluyorlar.

Peki daha önce hiç aspirin ve yoğurdu karıştırmayı denediniz mi? Bakın nelere fayda sağlıyor…

Aspirin ve yoğurdu karıştırıp yüzünüze sürerseniz...

Aspirin tabletlerini toz haline getirin ve yoğurtla karıştırın. Temiz bir cilde bu maskeyi uygulayın ve yaklaşık yarım saat bekletin. Maskenin cildinizde kurumasını bekledikten sonra, ılık su ile nazikçe durulayın.

Bu maske, cildinizdeki temizlik hissini artırırken, aspirin içerdiği salisilik asit ile ciltteki ölü hücreleri nazikçe temizleyecek. Yoğurdun içerdiği probiyotikler ise cildin doğal dengesini koruyabilir ve nemlendirici etki sağlayacak.

İşte faydaları

- Ciltte bulunan sivilceleri kurutur.

- Ciltte enfeksiyonun yayılmasını önler.

- Yağ oranını dengeler.

- Cildin nemli kalmasını sağlar.

- Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları önler.

- Sivilce izlerini giderir.

- Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu önler.