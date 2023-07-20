AŞURE ANA MALZEMELERİ: Aşureye ne konulur, ne konulmaz? Aşureye kaç çeşit malzeme şarttır? Muharrem ayına kavuşan Müslümanlar, aşure tariflerini de karıştırmaya başladı. Aşurenin içine konulacak olan malzemeler araştırılıyor Bu kapsamda "Aşureye ne konulur, ne konulmaz? Aşureye kaç çeşit malzeme şarttır?" merak ediliyor.

Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure Günü, 10. günü itibarıyla başlıyor.

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması olayları da bugünde gerçekleşmiştir.

Birlik, beraberlik, bereket ve paylaşma günü olan aşure zamanında Müslümanlar kolları sıvıyor, mutfağa giriyor.

Aşurelik alışveriş yapacak olanlar ise, "Aşure malzemeleri" araştırması yapıyor. Bu kapsamda aşureye ne konur ne konulmaz merak ediliyor.

Aşurenin içinde minimum bulunması gereken çeşit miktarı da araştırılıyor.

Peki, aşure malzemeleri nelerdir? Aşureye ne konulur, kaç çeşit olmalıdır? İşte detaylar...

Aşure malzemeleri listesi 2023

Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermesi gerekiyor. Ancak aşurenin mantığını anlamak çok önemli. Elde var olan malzemelerle ekstra masraf yapmadan kaynatmak daha makbul oluyor.

Aşureye konulması yasak olan herhangi bir malzeme bulunmuyor. Damak tadına göre herkes farklı tercihler yapıyor.

Genel anlamıyla aşure malzemeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Buğday

Pirinç

Portakal kabuğu

Limon kabuğu

Elma

Üzüm

Kuru fasulye

Nohut

Çiğ badem

Kuş üzümü

Fındık

Ceviz

Kuru kayısı

Toz şeker

Su

Süslemek için:

Nar

Toz ya da file Antep fıstığı

Kuru incir

Tarçın

Susam

Çiğ badem

Fındık