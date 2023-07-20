AŞURE ANA MALZEMELERİ: Aşureye ne konulur, ne konulmaz? Aşureye kaç çeşit malzeme şarttır?

Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure Günü, 10. günü itibarıyla başlıyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması olayları da bugünde gerçekleşmiştir.
Birlik, beraberlik, bereket ve paylaşma günü olan aşure zamanında Müslümanlar kolları sıvıyor, mutfağa giriyor.
Aşurelik alışveriş yapacak olanlar ise, "Aşure malzemeleri" araştırması yapıyor. Bu kapsamda aşureye ne konur ne konulmaz merak ediliyor.
Aşurenin içinde minimum bulunması gereken çeşit miktarı da araştırılıyor.
Peki, aşure malzemeleri nelerdir? Aşureye ne konulur, kaç çeşit olmalıdır? İşte detaylar...
Aşure malzemeleri listesi 2023
Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermesi gerekiyor. Ancak aşurenin mantığını anlamak çok önemli. Elde var olan malzemelerle ekstra masraf yapmadan kaynatmak daha makbul oluyor.
Aşureye konulması yasak olan herhangi bir malzeme bulunmuyor. Damak tadına göre herkes farklı tercihler yapıyor.
Genel anlamıyla aşure malzemeleri ise şu şekilde sıralanıyor:
Buğday
Pirinç
Portakal kabuğu
Limon kabuğu
Elma
Üzüm
Kuru fasulye
Nohut
Çiğ badem
Kuş üzümü
Fındık
Ceviz
Kuru kayısı
Toz şeker
Su
Süslemek için:
Nar
Toz ya da file Antep fıstığı
Kuru incir
Tarçın
Susam
Çiğ badem
Fındık