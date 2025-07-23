Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2025 Muharrem ayı bitiş tarihi

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyası için büyük bir öneme sahiptir.

Bu ayda yer alan Aşure Günü, özellikle paylaşma ve birlik duygularının pekiştiği özel günlerden biridir.

İslam alemi için önemli günlerden biri olan Aşure Günü'nün yer aldığı Muharrem Ayı'nın ne zaman biteceği son günlerde gündemde yer alıyor.

Peki, 2025 yılında Aşure ayı ne zaman sona eriyor? Muharrem ayının son günü hangi tarihe denk geliyor?

2025 yılı Diyanet takvimine göre Muharrem ayı, 28 Haziran 2025 tarihinde başladı. Bu mübarek ay, 27 Temmuz 2025 Pazar günü sona erecek.

Böylece Aşure ayı olarak da anılan bu dönemin son günü 27 Temmuz olarak kayıtlara geçiyor.