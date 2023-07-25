AŞURE DUASI: Aşure yaparken hangi dua okunur? 10 defa okuyup üfleyin... Aşure yapmak için kolları sıvayan Müslümanlar, o esnada okunacak dua da okuyor. Peki, aşure yaparken hangi dua okunur? İşte aşure duası...

Muharrem ayında idrak edilen aşure günü için Müslüman alemi hazırlıklarına başladı.

Tencerelerde kaynayacak olan aşureler için alışverişler yapılıyor, kollar sınavıyor.

Ocak başına geçen Müminler, aşure yaparken bir yandan da duasını okuyor.

Aşureye okunacak dualar, araştırma konusu oldu. Aşure yaparken hangi dua okunur sorusu arama motorlarına yöneltildi.

Peki, aşureye hangi dualar okunur? İşte aşure duası...

Aşure yaparken okunacak dua

Aşure yaparken 10 defa şu dua okunmalı:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''.

Allah Teala'yı; Mizân'ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A'lâ'nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

Aşure duası ve anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun.