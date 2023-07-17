Aşure günü ne zaman? İşte 2023 aşure günü başlangıç tarihi... 2023 yılında aşure günü ne zaman başlayacak sorusu yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o tarih..

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Muharrem ayına az bir zaman kalan şu günlerde en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında aşure gününün ne zaman olduğu konusu yer alıyor.

Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan aşure günü birlik, beraberlik ve bereket açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Diyanet İşleri'nin takvimine bakıldığında aşure gününün hangi tarihlerde başlayıp bittiğini öğrenmek mümkün. Peki 2023 aşure günü ne zaman başlayacak?

Aşure günü ne zaman?

Aşure günü her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak edilmeye başlamaktadır. Bu yıl aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma günü başlıyor.