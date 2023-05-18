ATA AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? ATA AÖF sınav takvimi.. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı hakkında aramalar hız kazandı. İşte ATA AÖF final sınavı tarihleri..

ATA AÖF final sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sınava girecek adaylar sınav takvimini öğrenmek için arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Sınavda ter dökecek adaylar sınav tarihlerinin yanı sıra sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı konusunuda mera ediyorlar. Peki, ATA AÖF bahar dönemi final sınavları hangi tarihte ve nasıl yapılacak? İşte sınav tarihleri.. ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 20 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında online olarak yapılacak.