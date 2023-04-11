ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl sorgulanır? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı! ATA AÖF güz yarıyılı online bütünleme sınavı sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan kişiler ATA AÖF sınav sonuçları için araştırmalar yapmaya başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Atatürk Üniversitesi açık öğretim güz dönemi bütünleme sınavları hakkındaki detaylar merak ediliyor. Söz konusu sınav Mart ayında düzenlenmişti. Kurum tarafından bütünleme sınav sonuçları erişiminin açılacağı tarih açıklandı.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ATA AÖF, sonuçların 10 Nisan'da adayların kullanımına açıldığı duyurdu. Bütünleme Sınavı sonuçlarının nasıl sorgulanacağı ise merak edilmeye başlandı. Sınav sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilmek mümkün.

Ayrıca itirazların nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Öncelikle http://lms3.ataaof.edu.tr internet adresine girmeli ve sol menüde yer alan “Soru İtiraz” ve “Sonuç İtiraz” butonlarını tıklamalısınız. Bu kısımda gerekli bilgileri yazdıktan sonra itirazlarınızı 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 20:30’a dek ATA AÖF sistemine yollamalısınız.

Mezun olmanız durumunda diplomalarınız OBS’de kayıtlı olan adresinize yollanacak. Online Ara Sınav sistemi de 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında açık olacak. Sisteme 10.00 ile 23.00 saatleri arasında ulaşılabilecek.