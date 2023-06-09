Atatürk Olimpiyat Stadı nerede? Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir? Şampiyonlar Ligi finalinin yaklaşmasıyla final maçının oynanacağı stadyum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, hangi ilçede? Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali içi geri sayım başladı.

Devler liginin büyük finali bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek. Atatürk Olimpiyat Stadı Manchester City ve Inter'e ev sahipliği yapacak.

75 bin 145 kişilik kapasitesi bulunan Atatürk Olimpiyat stadı, olimpiyatlara hazırlık projesi kapsamında yapılmıştı.

2005 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan büyük stat, 15 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Birçok Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın nerede olduğu merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi finalini yakından izleyecek olan futbolseverler arama motorlarında "Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, hangi semtte? Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı nerede?

Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbul’un Başakşehir ilçesinde İkitelli’de yer alıyor.

Adresi ise Ziya Gökalp Mah., Olimpiyat Stadı Yolu No:1, 34490 İkitelli/Başakşehir/İstanbul olarak geçiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat Stadı, M3 metro hattının son durağında yer alıyor. M3 metro hattına ulaşmak için de M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattına binerek Kirazlı durağından M3'e aktarma yapabilirsiniz.

Aynı zamanda Yenibosna metro durağından kalkan 79K otobüs hattıyla direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.