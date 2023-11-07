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Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid ile Celtic, Şampiyonlar Ligi E grubu 4. maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bugün oynanmaya başlıyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları büyük heyecana sahne alıyor. Bugün oynanacak maçlar arasında yer alan Atletico Madrid - Celtic maçı hakkında aramalar hız kazandı. Şampiyonlar Ligi E grubunda yer alan Atletico Madrid ve Celtic bugün kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan gruptaki ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Atletico Madrid grupta oynadığı 3 maçta 5 puan toplayarak 2. sırada yer alırken Celtic 3 maçta topladığı 1 puan ile 4. sırada yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman? Atletico Madrid - Celtic maçı 7 Kasım Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Estadio Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak maç EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.