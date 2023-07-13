Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçına çıkıyor. İlk maçta Kisvarda’yı mağlup eden sarı-kırmızılılar Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları…

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı çalışmalarla form tutmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi uyum ve kondisyon çalışmalarına önem veren takım, hazırlık maçlarıyla da maç ritmini yakalamaya çalışıyor. Avusturya’da ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. İkinci hazırlık maçında ise Almanya ekibi Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler… Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman? Austria Wien – Galatasaray hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü (yarın) saat 20:30’da başlayacak. Maçın GS TV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.