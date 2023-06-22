AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı? AUZEF telafi sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak uyandırdı. İşte AUZEF final sınavı hakkında merak edilen detaylar..

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bitirme/final sınavı sonuçları merak ediliyor. AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken merakla beklenen o tarih geldi. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe (bugün) günü AUZEF'in Online Sınav Sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler AUZEF final sınavı sonuçlarını "https://esinav.istanbul.edu.tr/" internet sitesi üzerinden açıklanacak. AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ AUZEF final sınavlarında öğrencilere her ders için 30 dakikalık sürede 20 adet soru yöneltildi. AUZEF sınav sonuçlarının belli olmasının ardından telafi sınavlarının tarihi merak edilmeye başladı. Peki telafi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte yanıtı.. AUZEF telafi sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.