AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde 2022-2023 yılı bahar dönemi sınavları devam ediyor.
29 Nisan 2023 - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında ara sınavlar gerçekleşti. Dün itibarıyla sınavlar sona erdi.
Online olarak gerçekleşen AUZEF ara sınavları sonrasında sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken, bir yandan da final sınav takvimini araştırıyor.
AUZEF sınav sonucu tarihi
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü https://esinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
AUZEF final sınavları ne zaman?
2022-2023 yılı AUZEF final sınavları 10 Haziran - 11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online yada yüz yüze olması ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.