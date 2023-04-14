Av yasağı başladı mı? Denizlerde av yasağı tarihleri 2023 Balıkların çoğalması amacıyla belirlenen tarihlerde avlanma yapılmıyor. Peki, bu sene av yasağı ne zaman? Av yasağı başladı mı? İşte denizlerde av yasağı tarihleri 2023!

Ekolojik dengeyi korumak, kısa ve uzun vadede önem arz eder.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için her yılın belirli dönemlerinde av yasağı uygulanır.

Balık avı yasağı, gelecek nesillerin de güvence altına alınmasını amaçlar.

Bu kapsamda balıkçıların ve vatandaşların av yasağına uyması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Peki, av yasağı başladı mı? Denizlerde av yasağı ne zaman? İşte 2023 balık avı yasağı tarihleri...

Av yasağı tarihleri 2023

1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona erecek.

15 Nisan Cumartesi başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.