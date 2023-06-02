AVANS GENELGESİ! Maaşı yatmayan EYT'li dikkat! Yazılı talep eden alıyor... EYT başvurusunu tamamlayan ancak ödeme alamamış olanlar için sevindiren haber geldi. 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesi gündeme alındı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları tam gaz devam ediyor.

Milyonları kapsamayan düzenleme ile vatandaşlar emekli maaşlarına kavuşuyor.

3 Mart itibarıyla başlayan EYT başvurusu 2 milyona yaklaştı. 1 milyondan fazla vatandaş ödemesini çoktan alırken, bazıları ise "evrak bekleme" yanıtıyla karşılaşıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs sonuna kadar bütün ödemelerin gerçekleşeceğini bildirmişti.

Prim ve sigorta şartını karşılayanlar, EYT emeklilerini ne zaman alacaklarını sorguluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT için var gücüyle çalışırken yeni bir gelişme daha duyuruldu.

EYT'liye avans hakkı

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesine göre, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesi dikkat çekti.

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi’nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.

Buna göre, EYT’nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran’dan sonra kurumdan yazılı talep ile avans isteyebilecek.

Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından kesilecek.

SGK avans genelgesi

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2018/38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:

“Kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, Kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilecektir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Kurumca belirlenecektir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecektir.”