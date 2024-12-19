Avrupa futboluna taze kan: Yeni bir lig geliyor

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Avrupa futbolunda yeniden bir devrim sinyali!

2021 yılında futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi projesinin ardından, bu kez "Unify League" isimli yeni bir turnuva fikri gündeme geldi.

Projenin arkasındaki şirket olan A22 Sports Management, yeni format önerisini UEFA ve FIFA'ya sundu.

A22'nin CEO'su Bernd Reichart, yeni turnuva fikriyle ilgili, "A22, futbolun sürdürülebilir büyüme ve gelişimini sağlamaya odaklanmıştır. Kilit paydaşlarla yaptığımız kapsamlı görüşmeler, taraftarlar için artan sezonluk bilet maliyetleri, oyuncular için aşırı program, kadın futboluna yetersiz yatırım ve mevcut Avrupa maçlarının formatı ve yönetiminden duyulan memnuniyetsizlik gibi futbolun karşı karşıya olduğu bir dizi acil sorunu ortaya çıkardı. Teklifimiz bu zorlukları doğrudan ele almak üzere tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD’DEN DESTEK

Real Madrid, A22 Sports Management tarafından önerilen "Unify League" projesine güçlü bir destek verdi.

Kulübün genel müdürü Jose Angel Sanchez, “Futbolun mevcut yönetim organları, Titanic'in müzisyenleri gibi! Sistem bitti! Durum şimdi daha da acil! Real Madrid, bu fikrin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edecek. Kulüpler tüm girişimcilik risklerini üstleniyor. UEFA konumunu korumak istiyor ama bu sadece yeniliğe engel oluyor” ifadelerini kullandı.

96 TAKIM OLACAK

Toplamda 96 takımın katılacağı turnuva, futbol dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Eleme turları sonunda takımlar, performanslarına göre dört farklı lige ayrılacak.

Yıldızlar Ligi ve Altın Ligi adını taşıyan ilk iki ligde, Avrupa'nın en iyi 16 takımı mücadele edecek. Daha geniş bir katılım sunan üçüncü ve dördüncü liglerde ise 32’şer takım sahaya çıkacak.