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Avrupa'da kara gece! Fenerbahçe ve Beşiktaş futbolseverleri şoka uğrattı..

Avrupa'da kara gece! Fenerbahçe ve Beşiktaş futbolseverleri şoka uğrattı.. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde aldıkları sonuçlar ile şoka uğrattı. İki temsilcimizde haftayı farklı mağlubiyetler ile kapattı.