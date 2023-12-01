Avrupa'da kara gece! Fenerbahçe ve Beşiktaş futbolseverleri şoka uğrattı..

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplarındaki 5. maçları oynadı.
Beşiktaş sahasında Club Brugge ile karşılaşırken Fenerbahçe ise Nordsjaelland'a konuk oldu.
Temsilcilerimiz aldıkları sonuçlar ile büyük şaşkınlık yarattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar futbolseverleri şoka uğrattı.
Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı bulunmazken Fenerbahçe umutlarını son maça bıraktı.
Beşiktaş'tan şok mağlubiyet
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 5. maçında evinde Club Brugge ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 5-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını şok etti.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş son maçta Lugano'ya konuk olacak.
Fenerbahçe deplasmanda fark yedi
Fenerbahçe, Konferans Ligi H grubu 5. maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe lider olarak gittiği Nordsjaelland deplasmanında aldığı 6-1'lik yenilgi ile grupta 3. sıraya geriledi.
Temsilcimiz Fenerbahçe gruptaki son maçında sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacak.