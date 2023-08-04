AVRUPA'DA TÜRK GECESİ! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması..

Avrupa kupalarında oynanan maçlardan sonra UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. Türkiye UEFA ülke sıralamasında üst sıralara tırmanışını sürdürdü.
Ülkeminiz UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız ikinci eleme turundaki son maçlarını oynadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor tur atlamayı başardı.
İşte takımlarımızın Avrupa maçlarının sonuçları;
Galatasaray 1-0 Zalgiris
Zimbru 0-4 Fenerbahçe
Tirana 0-2 Beşiktaş
Adana Demirspor 2-1 Cluj
Bu sonuçların ardından futbolseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88 bin 928
2- İspanya: 75 bin 927
3- İtalya: 71 bin 569
4- Almanya: 69 bin 552
5- Hollanda: 52 bin 300
6- Fransa: 51 bin 914
7- Portekiz: 46 bin 899
8- Belçika: 35 bin 200
9- İskoçya: 30 bin 650
10- Avusturya: 29 bin 000
11- İsviçre: 28 bin 475
12- Türkiye: 28 bin 350
13- Sırbistan: 27 bin 175
14: Ukrayna: 25 bin 000
15: Norveç: 24 bin 750