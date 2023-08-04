AVRUPA'DA TÜRK GECESİ! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması.. Avrupa kupalarında tamamlanan ikinci eleme turu maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri ve güncel sıralama..

Avrupa kupalarında oynanan maçlardan sonra UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. Türkiye UEFA ülke sıralamasında üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

Ülkeminiz UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız ikinci eleme turundaki son maçlarını oynadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor tur atlamayı başardı.

İşte takımlarımızın Avrupa maçlarının sonuçları;

Galatasaray 1-0 Zalgiris

Zimbru 0-4 Fenerbahçe

Tirana 0-2 Beşiktaş

Adana Demirspor 2-1 Cluj

Bu sonuçların ardından futbolseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88 bin 928

2- İspanya: 75 bin 927

3- İtalya: 71 bin 569

4- Almanya: 69 bin 552

5- Hollanda: 52 bin 300

6- Fransa: 51 bin 914

7- Portekiz: 46 bin 899

8- Belçika: 35 bin 200

9- İskoçya: 30 bin 650

10- Avusturya: 29 bin 000

11- İsviçre: 28 bin 475

12- Türkiye: 28 bin 350

13- Sırbistan: 27 bin 175

14: Ukrayna: 25 bin 000

15: Norveç: 24 bin 750