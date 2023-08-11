Avrupa'da Türk gecesi! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması..

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralaması güncellendi.
Dün oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 10. sıraya yükseldi.
Eğer 10. sıradaki yerimizi koruyabilirsek Süper Lig Şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme olmadan katılabilecek.
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız üçüncü eleme turunda ilk maçlarını tamamladı.
Bu yıl Avrupa kupalarında ülkemizi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.
İşte takımlarımızın Avrupa maçlarının sonuçları;
Olimpija Ljubljana 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 3-1 Maribor
Neftçi Bakü 1-3 Beşiktaş
Adana Demirspor 5-1 Osijek
Bu sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.
İşte bu hafta oynanan Avrupa kupası maçlarının ardından oluşan güncel ülke puanı sıralaması;