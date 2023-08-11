Avrupa'da Türk gecesi! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması.. Avrupa kupalarında oynanan maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri ve güncel sıralama..

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralaması güncellendi.

Dün oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 10. sıraya yükseldi.

Eğer 10. sıradaki yerimizi koruyabilirsek Süper Lig Şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme olmadan katılabilecek.

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız üçüncü eleme turunda ilk maçlarını tamamladı.

Bu yıl Avrupa kupalarında ülkemizi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.

İşte takımlarımızın Avrupa maçlarının sonuçları;

Olimpija Ljubljana 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 3-1 Maribor

Neftçi Bakü 1-3 Beşiktaş

Adana Demirspor 5-1 Osijek

Bu sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.

İşte bu hafta oynanan Avrupa kupası maçlarının ardından oluşan güncel ülke puanı sıralaması;