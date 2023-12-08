Avrupakent GYO halka arz ne zaman? En büyük ikinci halka arz olacak! Avrupakent GYO halka arz detayları

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz edilmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yaptığı başvuru kabul edildi.
Avrupakent GYO'nun toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Avrupakent GYO'nun halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL olacak.
Avrupakent GYO halka arzı, TAB Gıda'nın ardından en büyük ikinci halka arz olacak.
İşte, Avrupakent GYO halka arz detayları...
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 65.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 23.621.365 Lot (Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 11.310.012 Lot (Süleyman Çetinsaya)
- Ortak Satışı : 32.286 Lot (Gökhan Çetinsaya)
- Ortak Satışı : 32.286 Lot (Nurcan Çetinsaya)
- Ortak Satışı : 4.051 Lot (Serhan Çetinsaya)
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
- %80 Yatırım finansmanı.
- %20 Şişli Projesi finansmanı.
Tahsisat Grupları
- 2.000.000 Lot (%2) Grup Çalışanları
- 78.000.000 Lot (%78) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 20.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Fiyat İstikrarı
- 15 gün
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı
- 1 Yıl, Ortaklar
Halka Açıklık Oranı
- %25