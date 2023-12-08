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Avrupakent GYO halka arz ne zaman? En büyük ikinci halka arz olacak! Avrupakent GYO halka arz detayları

Avrupakent GYO halka arz ne zaman? En büyük ikinci halka arz olacak! Avrupakent GYO halka arz detayları Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. İşte Avrupakent Gayrimenkul halka arz detayları..