Avuç avuç tüketin, kanseri alt edin! Vitamini kabuğunda… Yer fıstığı en sevilen kuruyemişler arasında. Uzmanlar avuç avuç tüketilmesini öneriyor. Faydalarıyla öne çıkan yer fıstığının asıl şifası kabuğunda. Bakın neye iyi geliyor…

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Yer fıstığı, neredeyse herkesin lezzetle yediği ve vazgeçilmez bir atıştırmalık olarak kabul ettiği bir kuruyemiştir. Ancak, bu lezzetli yemişin içinde bulunan faydaları anlatmadan geçmek olmaz.

Özellikle spor yapanlar için yer fıstığı, enerji alımını artırmak için harika bir seçenektir. İçeriğindeki yüksek enerji seviyeleri, antrenman yaparken veya yoğun bir günün sonunda ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlayabilir.

Yer fıstığı, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. İçerdiği bu besin öğeleri sayesinde vücudumuzun ihtiyacı olan pek çok şeyi karşılayabilir.

Kabuklarını atmayın, tüketin!

Evet, yanlış duymadınız! Asıl faydası kabuğunda. Artık yer fıstığı kabuklarını atmayı düşünmek yerine, onları tüketmek için yeni bir nedeniniz var.

Tam bir kanser düşmanı!

Tuzsuz yer fıstığının ve onun mucizevi kırmızı kabuğunun sağlığımız için daha da önemli olduğunu biliyor muydunuz?

Tuzsuz yer fıstığı, kolesterole karşı savaşan bir dosttur. İçeriğindeki sağlıklı yağlar ve lifler, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

Yer fıstığının dış kırmızı kabuğu, kanserle savaşan güçlü antioksidanlarla doludur. Bu kabuk, vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltır.