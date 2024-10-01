Ay takvimi 2024: Ekim ayında saç kesme günleri Yanlış zamanda yapılan uygulamaların tüm enerjiyi düşürdüğüne inanıldığı için, saç kesme konusunda da Ay Takvimi'nden destek alınıyor. Peki, Ekim 2024'te hangi günler kaç kesilir? İşte saç kesme günleri...

Yağmur Dinç

Saç kestirmenin de günü mü olur! demeyin...

Kuaför randevusu almadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli unsur, kesimi hangi gün yaptıracağınız.

Saç kesim tarihinizi seçerken, Ay’ın evreleri ve bulunduğu burçlar gibi astrolojik etkenler oldukça önemlidir. Bu bilgi ışığında kesimi gerçekleştirmeniz saç sağlığınızı korumak ve harika bir görünüm sergilemeniz için en mükemmel bir zaman olabilir.

Peki, Ekim 2024'te hangi günler saç kestirilir? İşte Ay Takvimi'ne göre saç kesim tarihleri...

EKİM AYI SAÇ KESİM GÜNLERİ 2024

6 Ekim 2024,

12 Ekim 2024,

13 Ekim 2024,

14 Ekim 2024,

18 Ekim 2024,

22 Ekim 2024,

28 Ekim 2024,

30 Ekim 2024.