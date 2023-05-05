Ay tutulması HUSUF NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Husuf namazı kılınışı Bugün gerçekleşecek olan Ay tutulması sebebiyle vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Ay tutulması için geri sayım devam ederken Husuf namazının detayları merak ediliyor. Peki Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Ay tutulması namazının kılınışı…

En son 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen ay tutulması bugün saat 18:15 ile 22:30 arasında gerçekleşecek.

Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu bölgelerinden izlenecek olan Ay tutulması, Türkiye’den de görülebilecek.

Yarı gövdeli ay tutulmasında, ayın 95’lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafif kararacak.

Ay tutulmasına kısa bir zaman kala, tutulma gerçekleştiği zaman Müslümanların evlerinde kıldıkları Husuf namazı araştırılmaya başladı.

Peki Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Ay tutulması namazının kılınışı…

Husuf namazı nasıl kılınır?

İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

Husuf Namazı kılınışı

Birinci rekat

- "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edilir.

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır

- Sübhaneke'yi okunur

- Euzü-besmele çekilir

- Fatiha Suresini okunur

- Kur'an'dan bir sure okunur

- Rüku'ya gidilir

- Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

İkinci rekat

- Ayağa kalkarak kıyama durulur.

- Besmele çekilir

- Fatiha Suresini okunur

- Kur'an'dan bir sure okunur

- Rüku'ya gidilir

- Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır