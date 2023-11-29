Ayakkabı alırken dikkat! İşte orijinal ayakkabıları sahtelerinden ayıran 5 özellik Birçok e-ticaret sitelerinden mahalle pazarlarına kadar orijinal olduğu iddia edilerek ayakkabılar satılıyor. Peki bu ayakkabıların orijinal olup olmadığını nasıl anlarız? 5 adımda orijinal ayakkabıyı sahtesinden ayırın…

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Günümüzde birçok tüketici, çeşitli platformlardan satın alacakları ayakkabılarda orijinalliğinden emin olmakta zorlanıyor.

E-ticaret sitelerinden mahalle pazarlarına kadar pek çok yerde satışa sunulan ayakkabılar, orijinal oldukları iddiasıyla tüketicilere sunuluyor.

Ancak, alışveriş yaparken orijinal ayakkabıları sahtelerinden ayırmak önemli.

Hem ayaklarınızın sağlığı açısından hem de kalite açısından orijinal ayakkabı almakta fayda var.

Peki aldığınız ayakkabının orijinal olup olmadığını nasıl anlarsınız? Madde madde sıraladık:

Aldığınız siteyi araştırın

Ayakkabıyı aldığınız internet sitesini veya Instagram sayfasını araştırmanız gerekir. Daha önce alışveriş yapan kişilerin yorumlarına ulaşabilirsiniz.

Özellikle bu site iade ve değişim kabul etmiyorsa kesinlikle ordan uzak durmanız gerekir.

Kutusuz gönderilen ayakkabıyı almayın

Ayakkabı kutusu olmadan gönderilen ayakkabılardan uzak durun. Orijinal ayakkabıların mutlaka kutusu olur, eğer naylon bir poşette gönderiliyorsa o ayakkabı sahtedir.

Barkodu kontrol edin

Orijinal ayakkabılarda ayakkabı kutusunun üzerinde ve ayakkabının üzerinde yer alan barkod numaralarının eşleşmesi gerekiyor. Barkod numarasını arama motorundan araştırabilirsiniz. Eğer aynı ayakkabı çıkıyorsa orijinaldir.

Koku ve görüntüye dikkat edin

Ayakkabıyı kutudan çıkardığınızda etrafa kötü bir koku yayıldıysa büyük ihtimalle o ayakkabı sahtedir. Çünkü ayakkabının yapımında kullanılan metaryeller ayakkabının kokusunu belirler. Eğer ayakkabı kalitesizse daha kötü kokar.

Üzerindeki işaretler daha küçük, daha kötü görünen, marka işaretleri kaymış gibi görüntü bozuklukları varsa o ayakkabı sahtedir.

Fiyatına ve çıkış tarihine dikkat edin

Örneğin bir ayakkabının fiyatı 800 TL civarındaysa indirim reklamları ile herhangi bir sitede 100 TL’ye düşmüşse, büyük ihtimalle o ayakkabı sahtedir. Çoğu kapıda ödeme imkanı sunuyor, bu da bir aldatma yöntemidir.

Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise çıkış tarihi. Örneğin iki ay sonra çıkacak olan bir ayakkabıyı bir sitede satışta görüyorsanız o ayakkabı sahtedir.